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Происшествия 16 июля 2024 17:22

На Горьковском шоссе в Казани автобус протаранил остановку

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В Казани произошла авария с участием автобуса №46 на Горьковском шоссе. Автобус врезался в остановку, в результате чего навес оказался погнут. Каркас остановки пробил лобовое стекло транспорта. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

Фото: © Очевидцы

По предварительным данным, никто не пострадал, кареты скорой помощи на месте нет. Всех пассажиров автобуса высадили, они ожидают дополнительный транспорт. На месте работают автоинспекторы.

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