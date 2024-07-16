На Горьковском шоссе в Казани автобус протаранил остановку

В Казани произошла авария с участием автобуса №46 на Горьковском шоссе. Автобус врезался в остановку, в результате чего навес оказался погнут. Каркас остановки пробил лобовое стекло транспорта. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

Фото: © Очевидцы

По предварительным данным, никто не пострадал, кареты скорой помощи на месте нет. Всех пассажиров автобуса высадили, они ожидают дополнительный транспорт. На месте работают автоинспекторы.