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На Горьковском шоссе в Казани автобус протаранил остановку
В Казани произошла авария с участием автобуса №46 на Горьковском шоссе. Автобус врезался в остановку, в результате чего навес оказался погнут. Каркас остановки пробил лобовое стекло транспорта. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
По предварительным данным, никто не пострадал, кареты скорой помощи на месте нет. Всех пассажиров автобуса высадили, они ожидают дополнительный транспорт. На месте работают автоинспекторы.
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