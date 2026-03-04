В Комитете по охране ОКН РТ разъяснили порядок защиты советских панно

Решения об отказе во включении отдельных произведений монументального искусства советского периода в реестр объектов культурного наследия принимаются в строгом соответствии с федеральным законом. Об этом сообщили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В ведомстве пояснили, что Федеральный закон № 73-ФЗ предусматривает, что объектом культурного наследия может быть здание или сооружение целиком, если оно обладает историко-архитектурной, художественной или мемориальной ценностью. Отдельные панно, мозаики или сграффито не могут быть внесены в реестр как самостоятельные памятники, если они являются частью архитектурного решения здания.

«Охранный статус в таких случаях присваивается самому зданию, а его декоративные элементы – включая мозаики и панно – автоматически находятся под государственной охраной», – подчеркнули в комитете.

При этом в ведомстве заявили, что безусловно признают ценность таких произведений для истории и культуры республики и необходимость особого внимания к ним. В качестве примера в комитете привели памятник В.И. Ленину с мозаикой из смальты в парке имени Карима Тинчурина в Казани – в феврале этого года он был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. В ближайших планах – присвоить ему статус объекта культурного наследия регионального значения.

Параллельно ведется системная работа по сохранению монументального искусства. Министерство культуры Татарстана прорабатывает создание специального реестра объектов монументального искусства республики для их учета и сохранения.

В комитете также сообщили, что открыты к диалогу с общественностью. В ближайшее время планируется обсудить вопросы сохранения произведений монументального искусства с представителями экспертного и общественного сообщества.

«Рассчитываем, что такой диалог поможет сверить позиции и вместе искать решения, направленные на сохранение общего культурного наследия», – резюмировали в ведомстве.