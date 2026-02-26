news_header_top
Культура 26 февраля 2026 12:34

Памятник Ленину в Казани признали выявленным объектом культурного наследия

Фото: okn.tatarstan.ru

Памятник В. И. Ленину, расположенный в казанском парке имени Карима Тинчурина, официально включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщили в Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Монумент, украшенный мозаикой из смальты, был создан в 1976 году по проекту архитектора А. И. Борисова. Автором художественной композиции выступил талантливый художник Рустем Кильдибеков.

Изначально памятник являлся частью Доски почета Бауманского района Казани. В ведомстве отметили, что ранее в паре с ним находилась еще одна мозаика, выполненная в аналогичной технике, с изображением серпа и молота, однако в 1990-х годах этот элемент был утрачен.

