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Руc Тат
Происшествия 27 октября 2023 16:08

В колонию на 20 лет отправили казанца, который изнасиловал и выкинул из окна соседку

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В Верховном суде Татарстана рассмотрели дело 29-летнего жителя Казани, которого обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести, краже, нарушении неприкосновенности жилища, изнасиловании и убийстве, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, ночью 31 августа 2022 года мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения проник в комнату 31-летней соседки по общежитию на улице Братьев Касимовых. Он надругался над женщиной, а когда та пригрозила, что заявит на него в полицию, вытолкнул из окна шестого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

Суд приговорил злоумышленника к 21 году колонии строгого режима.

#изнасилование
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