Перед судом предстанет казанец, который изнасиловал и выбросил из окна соседку

В суд направлено уголовное дело против 29-летнего и 15-летнего казанцев. В зависимости от роли их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, краже, незаконном проникновении в жилище, изнасиловании и убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в августе 2022 года приятели выпивали в подъезде одного из общежитий на Братьев Касимовых.

Проходивший мимо житель сделал им замечание, за что был избит. Один из злоумышленников также похитил у мужчины телефон.

Ночью 31 августа старший из обвиняемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выбил дверь комнаты 32-летней соседки по этажу, избил ее и изнасиловал. Затем, чтобы сокрыть преступление, он выкинул женщину из окна шестого этажа. Она скончалась на месте от полученных травм.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.