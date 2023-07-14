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Перед судом предстанет казанец, который изнасиловал и выбросил из окна соседку
В суд направлено уголовное дело против 29-летнего и 15-летнего казанцев. В зависимости от роли их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, краже, незаконном проникновении в жилище, изнасиловании и убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в августе 2022 года приятели выпивали в подъезде одного из общежитий на Братьев Касимовых.
Проходивший мимо житель сделал им замечание, за что был избит. Один из злоумышленников также похитил у мужчины телефон.
Ночью 31 августа старший из обвиняемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выбил дверь комнаты 32-летней соседки по этажу, избил ее и изнасиловал. Затем, чтобы сокрыть преступление, он выкинул женщину из окна шестого этажа. Она скончалась на месте от полученных травм.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
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