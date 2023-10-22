В книгохранилище главного здания МГУ имени Ломоносова произошел пожар

Возгорание произошло на четвертом этаже здания физического факультета МГУ имени Ломоносова в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что происходило задымление в хранилище книг на 4-м этаже. Силы были направлены по повышенному рангу сложности.

В 13.36 огнеборцам удалось справиться с возгоранием. Сообщений о пострадавших не поступало.

Сегодня «Татар-информ» сообщал, что рано утром на пожаре в Приволжском районе Казани погиб мужчина. Прибыв на место, пожарные выяснили, что по улице Местная в Приволжском районе Казани горит одноэтажный дом с дощатой верандой. Во время разбора сгоревших конструкций дома обнаружено тело пожилого мужчины приблизительно 70 лет. Что именно стало причиной пожара – предстоит выяснить дознавателям госпожнадзора.