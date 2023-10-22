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Рано утром на пожаре в Приволжском районе Казани погиб мужчина
Сообщение о возгорании поступило сегодня утром. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные выяснили, что по улице Местная в Приволжском районе Казани горит одноэтажный дом с дощатой верандой.
Позднее огнеборцам удалось справиться с возгоранием. Во время разбора сгоревших конструкций дома обнаружено тело пожилого мужчины приблизительно 70 лет.
Что именно стало причиной пожара – предстоит выяснить дознавателям госпожнадзора.
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