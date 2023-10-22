Рано утром на пожаре в Приволжском районе Казани погиб мужчина

Сообщение о возгорании поступило сегодня утром. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что по улице Местная в Приволжском районе Казани горит одноэтажный дом с дощатой верандой.

Позднее огнеборцам удалось справиться с возгоранием. Во время разбора сгоревших конструкций дома обнаружено тело пожилого мужчины приблизительно 70 лет.

Что именно стало причиной пожара – предстоит выяснить дознавателям госпожнадзора.