news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 22 октября 2023 10:42

Рано утром на пожаре в Приволжском районе Казани погиб мужчина

Скопировать ссылку

Сообщение о возгорании поступило сегодня утром. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что по улице Местная в Приволжском районе Казани горит одноэтажный дом с дощатой верандой.

Позднее огнеборцам удалось справиться с возгоранием. Во время разбора сгоревших конструкций дома обнаружено тело пожилого мужчины приблизительно 70 лет.

Что именно стало причиной пожара – предстоит выяснить дознавателям госпожнадзора.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100