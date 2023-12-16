В КИУ детям участников СВО оказывают бесплатную юридическую и психологическую помощь

В КИУ детям и семьям участников СВО оказывают бесплатную юридическую и психологическую помощь. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Забота о своих»: меры поддержки детей участников СВО рассказала ректор Казанского инновационного университета имени Виталия Тимирясова Асия Тимирясова.

«После начала спецоперации у нас было разработано положение о предоставлении мер поддержки обучающимся – членам семей участников СВО. Первая мера – перевод на бесплатное обучение или предоставление льгот при оплате обучения. Вторая мера – предоставление социально-психологической помощи студентам. Это очень важный и нужный механизм. Есть студенты, которые потеряли родных, близких, друзей. Особенно в начале СВО у студентов наблюдалась тревожность, было проведено около 150 сеансов психологов бесплатно», – сообщила она.

Также в качестве важных мер поддержки она отметила юридическую помощь членам семей СВО.

«В начале СВО было очень много обращений, связанных с юридическими моментами. Люди не ориентировались в нормативно-правовых актах, но сейчас обращений стало гораздо меньше. Это связано с большой работой, которая ведется нашей республикой. В частности, это комплексная помощь фонда "Защитники Отечества" и портала "Забота о своих"», – рассказала Асия Тимирясова.

В республике реализуется программа «ЗАБОТА О СВОих». Для удобства граждан в Татарстане запущена одноименная платформа и чат-бот в Телеграме. Здесь собраны и каталогизированы все меры федеральной, республиканской и муниципальной поддержки. Также у участников СВО и членов их семей есть возможность задать вопрос по неоказанию помощи или невыплате льгот, который уйдет для подготовки адресного ответа в органы власти.