В Китае прокомментировали слова Путина о том, что США идут по пути СССР

Слова Президента России Владимира Путина о судьбе империй заставляют глубоко задуматься, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, на встрече с руководителями мировых информагентств на полях ПМЭФ глава российского государства, рассуждая о методах выстраивания отношений США с другими странами, выразил мнение, что Америка следует по стопам СССР.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, и слова президента Путина заставляют задуматься, — отметил Ван Вэньбинь. — Сегодняшний мир претерпевает серьезные изменения, и то, как поступают крупные державы, как они относятся к другим странам, будет не только определять подъем и падение их самих, но также в значительной степени определять будущее и судьбу человечества».

По его словам, китайские власти всегда придерживались мнения о том, что державы должны брать на себя большую ответственность, вносить более весомый вклад, чем остальные государства, в мировое благополучие. Представитель МИД КНР подчеркнул, что такие страны не должны нападать и указывать другим, запугивать их и формировать раскол.

Ван Вэньбинь выразил надежду на то, что крупные государства вспомнят принципы Устава ООН и начнут дорожить международной системой, созданной совместными усилиями после Второй Мировой войны, и будут общими усилиями претворять в жизнь истинный мультилатерализм и продвигать демократизацию международных отношений.