Путин: США столкнулись с типичными проблемами империй

Соединенные Штаты столкнулись с типичными проблемами империй — уверенные в своем могуществе, они создают сами себе проблемы, с которыми потом не смогут справиться. Такое мнение выразил на встрече с главами мировых информационных агентств Президент РФ Владимир Путин.

«Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то, — отметил глава государства. — Вот люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживем, они думают».

Путин посчитал, что США «твердым шагом идут прям по пути Советского Союза». По его словам, империям кажется, что, будучи такими могущественными, они могут себе позволить небольшие погрешности и ошибки: кого-то хотят купить, кого-то – напугать, с кем-то договориться, а кому-то пригрозить. Однако это не решает проблемы, они только нарастают, резюмировал Президент РФ.