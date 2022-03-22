СМИ: Спасатели не обнаружили тела погибших при крушении Boeing 737 в Китае

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено тел пассажиров и выживших. Напомним, накануне самолет рухнул на юге Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

«К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено», — сказано в эфире.

В настоящее время на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы, однако горная местность создает трудности для поисков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737. На его борту находились более 130 человек.

Соболезнования в связи с трагедией выразил Президент России Владимир Путин.