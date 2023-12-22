В Кировском районе Казани у Адмиралтейского пруда разобьют мини-сквер

В Кировском районе столицы Татарстана у Адмиралтейского пруда создадут мини-сквер. Проект межевания утвержден постановлением исполкома города и опубликован в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

«Проект межевания территории по ул. Гладилова предусматривает образование земельного участка <…> из земель неразграниченной государственной собственности под озелененную территорию (мини-сквер) — природнорекреационный комплекс <…>. Кроме того, предусматривается образование земельного участка <…> под автомойку на два поста <…>», — сказано в проекте.

Речь идет о территории по соседству с домом №27 по улице Гладилова и улицей Иовлева. Дело в том, что площадь мини-сквера согласно Генеральному плану Казани должна составлять 1739 кв. метров, но часть отведенного под него участка в 65 кв. метров занимает автомойка, там отсутствует озеленение.

Для исправления этой ситуации будут образованы два новых земельных участка. На первом из них площадью 2167 кв. метров будет размещаться мини-сквер, а второй площадью 154 кв. метра окажется отведен под автомойку. Последний будет создан «путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 16:50:090311:19 и земель неразграниченной государственной собственности».

Помимо прочего, исполком города в своем постановлении напоминает владельцу автомойки о необходимости соблюдать требования к градостроительным регламентам объектов культурного наследия, расположенных на территории бывшей Адмиралтейской слободы Казани, а также ограничения в границах объекта культурного наследия в виде достопримечательного места регионального значения «Культурный слой слобод Заречья города Казани XV–XVIII веков».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сквер в Вахитовском районе Казани назвали в честь Амирхана Еники.