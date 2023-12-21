Сквер в Вахитовском районе Казани назвали в честь Амирхана Еники

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Власти Казани присвоили скверу по улице Чехова, расположенному в Вахитовском районе города, имя татарского писателя-прозаика, публициста, народного писателя РТ Амирхана Еники. Постановление об этом опубликовано в новом выпуске сборника документов и правовых актов, опубликованных на сайте мэрии.

«Присвоить скверу, расположенному вблизи многоквартирного жилого дома № 51 по ул. Чехова в Вахитовском районе г. Казани, наименование „сквер Амирхана Еники — Әмирхан Еники скверы“», — говорится в документе.

В сборнике также опубликовано постановление, по которому проезд в Советском районе Казани, соединяющий Сибирский тракт и ул. Журналистов, назвали в честь ученого Владимира Шнеппа.