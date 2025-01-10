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В Кировском районе Казани плановое отключение воды затронет еще несколько домов
В Кировском районе столицы Татарстана плановое отключение воды затронет еще два дома, о которых не сообщалось ранее. Об этом информирует пресс-служба МУП «Водоканал».
Речь идет о доме №19 по улице Столярова и доме №26 по улице Серп и Молот. Причиной временных неудобств станут работы по подключению двух жилых домов по улице Большая к централизованным сетям водоснабжения.
Как ранее сообщал «Татар-информ», воду отключат в 9.00 14 января. Возобновить ее подачу предполагается через сутки, в 9.00 15 января.
Заявки на подвоз воды можно подать по номеру 8 (843) 231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступающим обращениям.
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