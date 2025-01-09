Несколько улиц в Кировском районе Казани на сутки останутся без воды

В 9 утра 14 января в Кировском районе Казани временно отключат воду. Меры примут в связи с подключением двух домов по улице Большой к централизованным сетям, уточнили в МУП «Водоканал».

Отключение будет продолжаться сутки — до 9.00 15 января — и затронет следующие адреса:

— улица Большая, №80, частные дома от №22 до 107,

— улица Кызыл Армейская, №28, 30, 35, 37, 39, 39/1,

— улица Столярова, №37, 39 корп. 2,

— полностью улицы Брюсова, Военную, Казахскую, Карельскую и Чистоозерскую.

Жители этих домов могут подать заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступающим обращениям.