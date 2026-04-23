В Кировском районе Казани планируют намыть участок неподалеку от кладбища «Бишбалта»

В Кировском районе столицы Татарстана планируют намыть земельный участок на правом берегу Казанки неподалеку от места ее впадения в Волгу, по соседству с кладбищем «Бишбалта». В связи с предстоящей засыпкой части акватории Куйбышевского водохранилища сейчас проходят общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Площадь земельного участка составит 497,52 кв. метра. Его предполагается использовать для занятий спортом, в том числе – водным, и создания причалов для маломерных судов.

Территория, где будут проводиться работы, находится рядом (в 30 метрах) от дома №47 по улице Брюсова. Участок, который предполагается намыть, «не затрагивает границы особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения».

Работы планируется проводить с сентября по ноябрь текущего, 2026 года. Они будут состоять из двух этапов: подготовительного, в ходе которого организуют стройплощадку и построят временную дорогу, и основного, во время которого намоют сам участок и укрепят берег.

Производить работы предполагается с помощью плавкрана и буксира с баржами. На последних к месту засыпки будут доставлять инертные материалы (песок, щебень, камень) и трубы.

Проектную документацию разработало ООО «Эко М» по заказу другого ООО, «СК Эллада». Последнее вместе с ООО «СК Созидание» и должно заняться намывом участка.