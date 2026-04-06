Проект намыва участка у Борового Матюшино получил положительное решение госэкспертизы

Проект намыва по заказу АО «ТАИФ» искусственного земельного участка у села Боровое Матюшино на Волге под Казанью получил положительное заключение государственной историко-культурой экспертизы. Акт ГИКЭ размещен на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«<...> в ходе проведения разведочного археологического обследования земельных участков объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не обнаружены. Обследованные земельные участки могут быть использованы для проведения работ по обустройству проектируемого строительного объекта», – отмечается в документе.

Археологическое обследование проводилось в ходе полевого сезона 2025 года. В относительной близости от места будущих работ находятся пять объектов археологического наследия – Матюшинские стоянки с II по VI. Однако ближайшая из них, Матюшинская стоянка VI, расположена примерно в 700 метрах от места намыва.

Ранее, в марте, прошли общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду в связи с предстоящей засыпкой части акватории Куйбышевского водохранилища. Документацию подготовила компания «Эко-М».

Площадь искусственного земельного участка составит 18 869,2 кв. метра. Использовать его предполагается для отдыха и рекреации. Там можно будет обустраивать места для занятий спортом, размещать гостиницы и сооружения для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.