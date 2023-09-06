В Кировском районе Казани из-за реконструкции Горьковского шоссе отключат воду

В Кировском районе Казани на сутки отключат воду. Это связано с реконструкцией Горьковского шоссе и переврезке участка водопровода.

Воды не будет с 9.00 утра 12 сентября до 9.00 утра 13 сентября. Отключение коснется следующих адресов:

Горьковское шоссе, 100, 100 корп. 1, 2; 101, 102, 103, 106, 118, 118а, 118а корп. 1, 2, 3, 4; 121, 121а, 124, 132, 132/1, 154а, 160, 160а, 160б, 160 корп. 1; 160 корп. 2; 164, 164а,

Озеро Глубокое, 1, 2, 2а, 4а, 8,

Озеро Лебяжье, 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3а, б; 3 корп. 1; 3а корп. 1; 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 8а, 9а, 9а/1, 10, 11, 11а, 11Б, 12,

поселок Залесный.

Как сообщает МУП «Водоканал», автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

О ходе реконструкции Горьковского шоссе читайте в материале «Татар-информа» «Самая скоростная магистраль без светофоров»: когда достроят Горьковское шоссе в Казани.