В Кировском районе Казани из-за аварии без воды остались 18 многоквартирных домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Кировском районе столицы Татарстана временно отключено водоснабжение 37 зданий, в том числе – 18 многоквартирных домов. Об этом сообщает МУП «Водоканал» в своем Telegram-канале.

Причиной отключения воды стало проведение аварийных работ по адресу: ул. 25-го Октября, д. 9. Оно продлится до устранения аварийной ситуации – по предварительным данным, этого удастся достичь к 21.00 сегодняшнего дня.

Без воды остались здания, расположенные по следующим адресам:

– улица 1 Мая, дома №26а, 23, 19, 17а, 11, 16, 14, 20 и 22;

– улица 25-го Октября, дома №7, 11, 5, 4 ,6, 3, 5б, 14 и 14а;

– улица Деловая, дома №6, 7, 16, 18, 9, 15, 11 и 13;

– улица Лукницкого, дома №1, 5, 6 и 7;

– улица Смычки, дома №5, 28 и 30;

– улица Степана Халтурина, дома №8, 10, 11 и 5.

Перечень адресов может корректироваться, так как характер повреждения и метод восстановления сетей будут установлены в ходе проведения работ, предупредили в «Водоканале».

Заявки на размещение автоцистерн с водой принимают по телефону: 231-62-60.