В центре Казани отключат воду из-за подключения к водопроводам домов Щетинкина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ряд зданий Вахитовского района столицы Татарстна почти на сутки останется без холодной воды. Об этом предупреждает пресс-служба МУП «Водоканал».

Подача воды прекратится в 9 часов утра 24 января, а возобновиться она должна только в 6 часов утра 25 января.

Причиной временных неудобств станет подключение двух водопроводов к зданиям №32 и 34 по улице Баумана. Речь идет о восстанавливаемых домах купца Щетинкина, которые являются памятниками казанской архитектуры XIX века.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

– улица Астрономическая, дома №15 и 17;

– улица Батурина, дома №5, 7, 7б, 8а и 12;

– улица Баумана, дома №1, 1 к. 1, 1 к. 2 и 3, 5 к. 1, 2, 3, 4 и 5, 7/10, 20/5, 22, 24, 26, 30 и 36;

– улица Большая Красная, дома №1, 1а, 1б, 1/2, 1/2 к. 1, 3, 3 к. 1, 3 к. 2, 5, 4, 5 строение 1, 5 строение 2, 5а, 5б, 5в, 6, 6 к. 2, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14/17, 17, 18а, 22, 22а, 24, 24/13, 26/7, 30 и 32/15;

– улица Кави Наджми, дома №9, 11/8, 13/5, 15, 16/13, 17/23, 18, 18к2, 20, 22/25, 22а и 24;

– улица Карла Маркса, дома №1/10, 1 к. 1, 3, 5, 7, 9/15, 11/12, 11а, 13, 15, 15/5, 17, 17а, 17 к. 1, 19, 21/5, 23/6, 25, 27/11, 29, 29б, 31, 31 к. 1, 2, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16а, 18, 20, 22, 22а, 22 к. 1, 24, 26, 28, 30/9, 32/12 и 36;

– улица Мусы Джалиля, дома №16/5, 18, 18/2, 19/3, 20, 21, 21/1, 21/19, 21 к. 3, 22/17 и 25;

– улица Право-Булачная, дома №5/20, 7, 9, 13, 13 к. 1, 13 к. 2, 17, 19, 21 и 23/18;

– улица Профсоюзная, дома №1, 3, 4, 6, 5, 7, 9, 13, 15, 17 и 19/15;

– улица Пушкина, дома №17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29в, 29ла, 31 и 31а;

– улица Университетская, дома №12, 12/14, 13, 14, 16, 20, 22 и 34;

– улица Федосеевская, дом №52;

– улица Чернышевского, дома №2, 3, 4/2а, 5, 6/2, 7, 8, 9, 10/6, 16, 16к2 и 18/23;

– улица Япеева, дома №1/9, 2, 4/12, 5, 6/20, 8/9, 8/2, 9/7, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 15/1, 15/3, 14, 16, 16а, 17 и 18.

Кроме того, полностью без воды останутся здания, находящиеся на улицах Бехтерева, Дзержинского, Зои Космодемьянской, Карла Фукса, Кремлевской, Лобачевского, Миславского, Нагорной, Профессора Нужина, Рахматуллина и в проезде Шейкмана.

Под отключение попадут 68 многоквартирных и пять частных домов, 22 социальных объекта (школы, детские сады, больницы) и 161 административное здание.

Автоцистерны с водой расположат по заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.