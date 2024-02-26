Весенние сельхозярмарки в Казани планируют открыть с 16 марта

С 16 марта 2024 года в Казани планируют запустить весенние сельскохозяйственные ярмарки. Проект документа исполкома столицы РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Планируется, что ярмарки будут проводиться вплоть до 28 апреля. Организатором выступит исполнительный комитет Казани.

Информация о площадках, где будут проходить сельхозярмарки, а также количестве торговых мест на них будет опубликована в приложении, которое не приведено на этапе проекта.