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Общество 26 февраля 2024 17:00

Весенние сельхозярмарки в Казани планируют открыть с 16 марта

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С 16 марта 2024 года в Казани планируют запустить весенние сельскохозяйственные ярмарки. Проект документа исполкома столицы РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Планируется, что ярмарки будут проводиться вплоть до 28 апреля. Организатором выступит исполнительный комитет Казани.

Информация о площадках, где будут проходить сельхозярмарки, а также количестве торговых мест на них будет опубликована в приложении, которое не приведено на этапе проекта.

#сельхозярмарка
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