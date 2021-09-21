В Кировском районе Казани частично перекроют три улицы из-за прокладки водопровода

С 23 сентября в поселке Юдино вводится несколько ограничений на движение по улицам Лейтенанта Красикова, Бирюзовая и Политехническая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, с 23 сентября по 6 октября движение частично перекроют у дома №1 по улице Лейтенанта Красикова, а также у дома №1 по Бирюзовой.

С 3 октября для движения будет недоступен участок возле дома №9 по улице Политехническая в направлении к улице Молодогвардейская, с 7 октября ограничение вводится и на движение в сторону Октябрьского переулка. С 11 октября оно затронет участок у здания №116 по улице Политехническая, а с 15-го числа — у здания №11а. Как сообщили в исполкоме, меры будут действовать до 21 октября.

Причина временных неудобств — прокладка трассы водопровода и водоотведения к одному из домов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в ночь с 25 на 26 сентября в столице РТ пройдет «Ночной велофест», на время которого будет перекрыт ряд дорог в центре города.