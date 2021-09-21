На время «Ночного велофеста» ограничат движение по ряду улиц Казани

В ночь с 25 на 26 сентября в Казани ограничат движение по ряду улиц, в том числе в центре города. В эти часы здесь будет проводиться 15-километровый «Ночной велофест-2021», сообщила пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, 25 сентября с 20.00 до 22.30 для движения будет недоступна площадь 1 мая, участок от улицы Кремлевской, дом 1 до улицы Мусы Джалиля, а с 21.30 до 23.30 — участки улиц Дзержинского, Чернышевского, Миславского, Большая Красная, Япеева, Карла Фукса.

С 21.30 до 23.30 частично приостановят движение по отрезку улицы Лобачевского; с 22.00 до 23.00 — по улицам Театральная, Тельмана, Касаткина, Пушкина. На полтора часа — с 22.00 до 23.30 — полностью ограничат движение по участкам улиц Бассейная, Малая Красная, Адамюка, Жуковского, Большая Красная, Карла Маркса и Галактионова.

Проезд же по отрезкам улиц Горького, Гоголя, Муштари, Толстого, Курашова, Волкова, Груздева, Достоевского, Лесгафта, Айвазовского, Зеленая, Роща Фрунзе, Калинина и Тихомирнова частично закроется на период с 22.30 до 23.30.

С 22.30 до полуночи частично приостановится движение по улицам Миннуллина, Петербургская, Волкова, Ульянова-Ленина и Айдинова, а с 23.00 25 сентября до 00.30 следующего дня — по улицам Спартаковская, Такташа, Миннуллина, Суконная, Назарбаева, Салимжанова, Марджани и Сафьян.

Полное ограничение на отрезке улицы Насыри — от Сафьян до Тукая — будет действовать в период с 23.30 25 сентября до 1.00 26 сентября; по улицам Карима, Тукая, Султана, Татарстан, Парижской Коммуны — с полуночи до часу ночи.

На час — до 1.30 — приостановка движения ожидается на отрезках улиц Худякова, Камала, Московская, Лево-Булачная; на полтора часа — до 2.00 — улиц Астрономическая, Право-Булачная, Островского, Профсоюзная, Наджми, Джалиля, Чернышевского, Ивановскому спуску и площади Тысячелетия.

И, наконец, с 1.00 до 2.30 и с 1.30 до 3.00 будут недоступны для движения участки улицы Декабристов и Сибгата Хакима соответственно. С подробным графиком ограничений можно ознакомиться на портале kzn.ru.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что велофест начнется в 22.00 на площади 1 Мая. Протяженность пути, который преодолеют участники, составит 15 километров, продолжительность маршрута — четыре часа.