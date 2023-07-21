В Кировском районе Казани часть домов и мечеть на время останутся без воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В некоторых зданиях Кировского района столицы Татарстана в начале августа на сутки отключат воду. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Причиной временных неудобств станет переврезка участка водопровода. Водоснабжение будет отсутствовать с 9.00 1 августа до 9.00 2 августа.

Отключение воды затронет следующие адреса:

ул. Богатырева, дд. 2/5, 4/2 и 6;

ул. Болотникова, дд. 1, 3 и 5;

ул. Бородина, дд. 3, 7 и 15;

ул. Гладилова, д. 56;

ул. Деловая, дд. 1/20, 2, 3, 6, 7/9, 9/16, 11, 13, 13/1, 18 и 20;

ул. Димитрова, дд. 2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 и 15;

ул. Краснококшайская, дд. 81/1, 81/10, 83, 84, 86/12, 92, 101, 101 корп. 1, 116, 119, 123, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131 и 131 корп. 1;

ул. Лукницкого, дд. 2, 3, 4, 5/1 и 6;

ул. Музыкальная, дд. 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1 и 2, 7а, 8, 9, 9/1, 11 (мечеть «Рафик»), 11а и 11а/1;

ул. Поперечно-Базарная, дд. 1, 10/81 и 12/86;

ул. Слободская, дд. 17, 19, 23, 24, 38 и 42;

ул. Смычки, дд. 5, 16, 7/2, 20, 28 и 30;

ул. Ст. Халтурина, дд. 2/24, 4, 5/2, 5а, 6/13, 7, 8/20, 8, 8а, 10, 10а, 11/10, 16, 16а и 69;

ул. Шульгина, дд. 10/11 и 19;

ул. 1 Мая, дд. 1, 14, 16, 20/1, 22 и 24/2;

ул. 25 Октября, дд. 1/5, 2/7, 4, 4 корп. 1, 5, 5/1, 5а корп. 1 и 2, 5 стр., 6, 7, 9/7, 10а. 11, 13/6, 14, 14а, 16/9, 16б, 16в, 20/8 и 20.

Специалисты МУП «Водоканал» пообещали сделать всё возможное, чтобы завершить работы раньше срока.

Недавно в Кировском районе Казани уже отключали воду, но на ночь — по причине аварии на сетях.