Из-за аварии в нескольких домах Кировского района Казани ночью отключат воду

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Сегодня в нескольких домах в Кировском районе Казани ночью отключат воду. Причиной послужила авария, произошедшая на сетях по улице 40 лет Октября. Об этом сообщается в телеграм-канале Администрации Кировского и Московского районов города.

Водоснабжение прекратится в 23.00 и возобновится в 6 утра 12 июля.

Под отключение попадают следующие адреса:

— ул.Горьковское шоссе, 17, 19;

— ул.Маршрутная, 2/21, 6, 10/8;

— ул. Можайского, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15;

— ул. Телецентра, 2/10, 3, 4, 5, 6/9, 7.