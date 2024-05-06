В Кировском и Московском районах Казани временно перекроют несколько улиц

Летом и в начале осени частично ограничат движение транспорта в Кировском и Московском районах столицы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной временных неудобств станет ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, пояснили в городской администрации.

В частности, с 6 по 23 июня окажутся перекрыты проспект Ибрагимова (от улицы Восстания до улицы Воровского), а также улицы Химиков (от улицы Беломорская до улицы Моисеева), Моисеева (от улицы Гудованцева до улицы Химиков) и Галимджана Баруди (от улицы Краснококшайская до улицы Батыршина).

Позднее движение по этим участкам дорожной сети ограничат вновь — на период с 2 августа по 15 сентября.

Кроме того, с 24 июня по 1 августа закроют для траспорта улицы Комсомольская (на участке от улицы Декабристов до улицы Поперечно-Гривская), Гривская (от улицы Комсомольская до улицы Шоссейная) и Яруллина (от улицы Мулланура Вахитова до улицы Комсомольская), уточнили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Как ранее сообщал «Татар-информ», на развитие и ремонт дорожной сети Казани в 2024 году выделили 16,3 млрд рублей.