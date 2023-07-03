В Кировской области приступили к работам по созданию сети заправок «Татнефти»

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О начале работы по созданию сети автозаправочных станций татарстанской компании «Татнефть» в Кировской области сообщил глава региона Александр Соколов.

Соответствующее соглашение, по словам губернатора, подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

«Вчера во время встречи мы с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым проговорили, что работы начнутся уже в ближайшее время — сначала изыскательские, проектные, затем строительные», — цитирует Соколова его пресс-служба.

Он подчеркнул, что татарстанские заправки появятся во всех районах области, включая северо-запад и северо-восток региона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по вышеупомянутому соглашению в Кировской области построят 30 заправочных станций, благодаря чему стоимость бензина для жителей региона должна снизиться.