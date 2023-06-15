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«Татнефть» построит в Кировской области 30 АЗС
ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина создаст в Кировской области сеть из 30 автозаправочных станций. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали компания и глава Кировской области Александр Соколов, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Возможное открытие на территории Кировской области сети АЗС «Татнефти» обсуждалось с Раисом РТ Рустамом Миннихановым в ходе рабочего визита губернатора Кировской области в Татарстан, состоявшегося в прошлом году, напомнил в связи с сегодняшним событием сам Соколов.
«Инвестиции в Кировскую область исчисляются миллиардами рублей. Но главное — на топливном рынке усилится конкуренция, что обязано привести к снижению цены на бензин для жителей», — заметил губернатор.
По словам Соколова, благодаря соглашению в регионе также появится сеть зарядных станций для электротранспорта и будут налажены поставки моторного и газомоторного топлива.
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