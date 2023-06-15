«Татнефть» построит в Кировской области 30 АЗС

Фото: пресс-служба Правительства Кировской области

ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина создаст в Кировской области сеть из 30 автозаправочных станций. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали компания и глава Кировской области Александр Соколов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Возможное открытие на территории Кировской области сети АЗС «Татнефти» обсуждалось с Раисом РТ Рустамом Миннихановым в ходе рабочего визита губернатора Кировской области в Татарстан, состоявшегося в прошлом году, напомнил в связи с сегодняшним событием сам Соколов.

«Инвестиции в Кировскую область исчисляются миллиардами рублей. Но главное — на топливном рынке усилится конкуренция, что обязано привести к снижению цены на бензин для жителей», — заметил губернатор.

По словам Соколова, благодаря соглашению в регионе также появится сеть зарядных станций для электротранспорта и будут налажены поставки моторного и газомоторного топлива.