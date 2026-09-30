В Киргизии откроется научная площадка центра «Снежный барс» – «Ак Илбирс»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Научно-исследовательский центр «Ак Илбирс» откроется 23 октября в Кыргызской Республике, на берегу озера Иссык-Куль, благодаря Татарстану. Об этом сообщила сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева на пресс-конференции в «Татар-информе».

По ее данным, «Ак Илбирс» станет второй научной площадкой научно-исследовательского центра «Снежный барс». Первая площадка уже работает на Алтае по поручению и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Расширяем масштабы научных исследований», – подчеркнула Манидичева.

Она добавила, что крылатый барс украшает герб Татарстана как знак благородства, силы и покровительства, и напомнила, что этот геральдический символ восходит к традициям волжских булгар. В Киргизии снежный барс по указу Президента признан национальным символом страны: в культуре киргизов этот хищник издавна олицетворял величие, благородство, смелость и выносливость.

Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы и национальные Красные книги всех 12 стран ареала обитания. В Красной книге России он имеет первую категорию как редчайший вид, находящийся на грани исчезновения. В 2026 году численность популяции в РФ составила 94 особи.

Центр «Ак Илбирс» станет второй взаимодополняющей площадкой единой научно-практической системы сохранения ирбиса от Алтая до Иссык-Куля, от российской части ареала до киргизских хребтов Тянь-Шаня. Здесь будет развиваться совместная работа ученых и специалистов двух стран.

Научно-исследовательский центр «Ак Илбирс» разместится в Иссык-Кульском государственном заповеднике на участке площадью 5 гектаров, в 90 километрах от города Каракол.

«Новый центр оснащен прекрасной лабораторией», – заметила Манидичева.

В составе учреждения также предусмотрены научный корпус, административное здание, музейно-конгрессный блок, жилой корпус. Центр станет базой для совместных научных исследований, полевых практик и трансграничного сотрудничества в рамках сохранения снежного барса. Открытие центра «Ак Илбирс» станет новым этапом сотрудничества России и Киргизии в области сохранения снежного барса.