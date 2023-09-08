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В кинотеатре «Мир» представят проект «Учим татарский с Ак Буре»
В субботу, 9 сентября, в казанском кинотеатре «Мир» пройдет презентация проекта «Учим татарский с Ак Буре». Детей ждут мультфильмы, веселые аниматоры, герои парка виртуальный реальности и новой трехмерной компьютерной игры «Батыр: сказание о храбреце», основанной на эпосе тюркских народов.
Мероприятие пройдет в рамках внеконкурсной программы XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино.
Начало презентации запланировано на 11.55. Желающим посетить мероприятие необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Проект «Учим татарский с Ак Буре» создан в 2020 году Автономией татар Москвы и АНО «Мирас».
XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. Об открытии фестиваля читайте в материале «Татар-информа» «Чрезвычайно важен для кинематографа»: как в Казани открыли фестиваль мусульманского кино.
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