В кинотеатре «Мир» представят проект «Учим татарский с Ак Буре»

В субботу, 9 сентября, в казанском кинотеатре «Мир» пройдет презентация проекта «Учим татарский с Ак Буре». Детей ждут мультфильмы, веселые аниматоры, герои парка виртуальный реальности и новой трехмерной компьютерной игры «Батыр: сказание о храбреце», основанной на эпосе тюркских народов.

Мероприятие пройдет в рамках внеконкурсной программы XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Начало презентации запланировано на 11.55. Желающим посетить мероприятие необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Проект «Учим татарский с Ак Буре» создан в 2020 году Автономией татар Москвы и АНО «Мирас».

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. Об открытии фестиваля читайте в материале «Татар-информа» «Чрезвычайно важен для кинематографа»: как в Казани открыли фестиваль мусульманского кино.

