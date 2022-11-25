В Киевской области военные начали строить фортификационные сооружения

Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями начали строить «мощные фортификационные сооружения» в Киевской области, сообщили в телеграм-канале городской военной администрации. Они проводят работы по наращиванию оборонных способностей города.

Сообщается о строительстве взводных и ротных опорных пунктов, места укрытия и проживания личного состава, долговременных огневых точки.

Напомним, фортификационные сооружения – это постройки для укрытого размещения и наиболее эффективного применения оружия, военной техники, а также для защиты войск, населения и объектов тыла.

Ранее о строительстве таких сооружений сообщил также глава Крыма Сергей Аксенов.