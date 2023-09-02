В Киеве арестован миллиардер Коломойский

Бизнесмен Игорь Коломойский отправлен под стражу. Об этом со ссылкой на решение Шевченковского суда Киева сообщает РИА Новости.

В издании отметили, что для миллиардера предусмотрена возможность освобождения под залог в 509 млн гривен. Заседание суда состоялось в закрытом режиме.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что украинского олигарха заподозрили в мошенничестве на полмиллиарда гривен.