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В Киеве арестован миллиардер Коломойский
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Бизнесмен Игорь Коломойский отправлен под стражу. Об этом со ссылкой на решение Шевченковского суда Киева сообщает РИА Новости.
В издании отметили, что для миллиардера предусмотрена возможность освобождения под залог в 509 млн гривен. Заседание суда состоялось в закрытом режиме.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что украинского олигарха заподозрили в мошенничестве на полмиллиарда гривен.
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