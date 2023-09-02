На Украине заподозрили в мошенничестве миллиардера Коломойского

Фото: пресс-служба СБУ

Украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По версии следствия, «в течение 2013–2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен (свыше 13 млн долларов — прим. Т-и) путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений».

Бизнесмену вручено сообщение о подозрении. Ведется досудебное расследование под процессуальным руководством офиса генерального прокурора.

В сентябре прошлого, 2022 года у Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта». Их провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

До этого, в июне 2022-го, появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил Игоря Коломойского украинского гражданства (предприниматель также является гражданином Израиля и Кипра). Официально она так и не была подтверждена.

С марта 2021 года Коломойский и члены его семьи находятся под санкциями Соединенных Штатов. А в ноябре 2022-го бизнесмена заочно арестовали в Казани по делу о присвоении 800 тысяч тонн татарстанской нефти.