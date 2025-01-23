В КГМУ отметили 95-летие знаменитого акушера-гинеколога профессора Льва Козлова

Сегодня в Казанском государственном медицинском университете отметили 95-летний юбилей Льва Козлова – легенды здравоохранения республики, заслуженного врача ТАССР, заслуженного деятеля науки Татарстана, профессора кафедры акушерства и гинекологии КГМУ. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе вуза.

Поздравить юбиляра пришли множество акушеров-гинекологов Татарстана, его коллеги и дружная семья.

Фото: Пресс-служба КГМУ

«Лев Александрович — это не только удивительный врач, великолепный ученый, мыслитель и прекрасный человек. Наш юбиляр является выдающимся учителем и наставником, к которому до сих пор обращаются за советом и консультацией. Но это еще и человек, которому мы обязаны увековечиванием и признанием имени выдающегося ученого Викторина Сергеевича Груздева. Именно Лев Александрович смог донести важность его трудов для науки и клинической медицины, и именно благодаря Льву Александровичу в клинике сохранился мемориальный кабинет Груздева, где собраны уникальные экспонаты», – отметил ректор Казанского медуниверситета Алексей Созинов.

Ректор вуза вручил Льву Козлову знак отличия «Почетный наставник».

В продолжение заседания профессора с юбилеем поздравили его многочисленные ученики, которые сейчас являются лидерами в акушерстве и гинекологии республики и ПФО.

Фото: Пресс-служба КГМУ

«Главное в жизни – это интерес. Интерес к самой жизни, интерес к своей работе, к окружающему миру и окружающим людям. Это то, что главным образом движет нами, позволяет идти вперед, совершенствоваться и жить полной жизнью», – поделился мудростью виновник торжества.

Кроме того, к юбилею Льва Козлова в Научной библиотеке медицинского университета заработала выставка трудов ученого по истории Казанской школы акушеров-гинекологов и истории акушерской клиники. Этим трудам юбиляр посвятил многие годы.