«Два часа врачи «качали» сердце малышки»: кто получил медицинский «Оскар» РТ в 2022 году

В преддверии Дня медика в Татарстане подвели итоги традиционного конкурса «Врач года – Ак Чәчәкләр – 2022». В течение трех недель голосовать за номинантов можно было на сайте Минздрава РТ, победителей определили на заседании Общественного совета. О том, кто стал врачом года и какой случай были признан уникальным, – в репортаже «Татар-информа».

В преддверии Дня медика в Татарстане подвели итоги традиционного конкурса «Врач года – Ак Чәчәкләр – 2022» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Больницы и поликиники без медика – стены и металл»

На праздник традиционно собрались медицинские работники со всех уголков Татарстана. Поздравить коллег приехали депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, который в свое время будучи министром здравоохранения РТ учредил эту премию, главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина, глава Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова и многие другие.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков открыл церемонию награждения республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр» словами признательности ветеранам здравоохранения.

«Уважаемые коллеги, в этом году здравоохранению республики исполняется 102 года. В этом зале присутствуют наши ветераны, давайте поприветствуем их стоя», – обратился к собрашимся Марат Садыков, после чего весь зал встал.

Он подчеркнул, что перед здравоохранением Татарстана стоят сложные задачи, однако их преодолевает слаженно работающая система, которая выстроена в республике. В РТ ведется работа над реализацией национального проекта «Здравоохранение» и республиканских программ, причем очень успешно.

Марат Садыков рассказал, что в республике строятся и ремонтируются объекты здравоохранения, но без медика – это просто стены и металл. Министр подчеркнул значимость медицинских работников и поздравил их с наступающим профессиональным праздником.

Марат Садыков подчеркнул, что перед здравоохранением Татарстана стоят сложные задачи, однако их преодолевает слаженно работающая система, которая выстроена в республике Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Видеообращение с поздравлением направил и Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«У нас впереди стоят новые задачи, нам необходимо сохранить здоровье тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией», – отметил он.

Федеральный министр также поздравил медиков с профессиональным праздником.

«Мне выпала честь, и я рад этой возможности, с этой трибуны обратиться ко всем, кто стоит на страже здоровья нашего многонационального народа. Более 4 миллионов человек по последней переписи населения живет в Татарстане, хочу восхититься вашей деятельностью, службой, человеческим подходом, гражданским долгом и ответственностью», – отметил в своем выступление Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

По его словам, профессия врача удивительная, это не просто профессия, а призвание.

«Еще родители мне говорили, что ты можешь стать хорошим техником, электриком, токарем, фрезеровщиком, инженером. Но самое трудное – работать с людьми, а вы работаете с больными людьми, к которым нужно особое отношение и терпение», – сказал он.

На праздник традиционно собрались медицинские работники со всех уголков Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уникальной признана история спасения ребенка медиками ДРКБ

Детская республиканская клиническая больница Татарстана представила на Республиканский конкурс «Врач года –Ак Чәчәкләр – 2022» историю о том, как спасли жизнь пятилетней девочки. У малышки случилась внезапная остановка сердца на фоне острого миокардита и нарушений ритма сердца из-за вирусной инфекции. Именно эта история тронула сердца татарстанцев и победила в номинации «Уникальный случай».

Пока в зале шел видеоролик об этой истории, плкали все – не сдержала слез даже ведущая мероприятия Нонна Гришаева. Даже после того, как прошло несколько минут после видео и на сцену начали подниматься герои историй, голос ведущей предательски дрожал.

Не сдержала слез даже ведущая мероприятия Нонна Гришаева Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

А вот ее история:

Ребенок заболел в конце октября 2021 года. Участковый педиатр направила ее в стационар с подозрением на холецистит. В Нижнекамской детской городской больнице пациентку обследовали и обнаружили значительное снижение сократительной способности миокарда, тахикардию, угнетение гемодинамики. Врачи связались со специалистами ДРКБ. Нарушения в работе сердца были очень серьезными, решение было однозначным – девочку надо перевезти в Казань.

8 ноября 2021 года реанимационная бригада доставила пациентку в ДРКБ. Дополнительные обследования выявили и другие серьезные изменения в работе сердца и «предотек» легких. Предварительный диагноз, который поставили ребенку, – острый миокардит.

Малышку перевели в реанимационное отделение. К утру состояние ребенка удалось несколько стабилизировать.

Но болезнь оказалась опаснее. После небольшого, казалось бы, улучшения днем у девочки внезапно остановилось сердце.

Медики незамедлительно начали реанимацию: провели интубацию трахеи, подключили ребенка к искусственной вентиляции легких, продолжали медикаментозную терапию, усердно делали непрямой массаж сердца.

«Мама девочки все это время находилась неподалеку, с ней работали психологи. Врачи делали все возможное для спасения ее ребенка. Но несмотря на все старания медиков, восстановить и стабилизировать работу сердца никак не удавалось. Оно начинало работать, но через короткое время опять останавливалось», – рассказали в ДРКБ.

В таких случаях применяется современная методика экстракорпоральной поддержки жизни – подключается аппарат ЭКМО, который позволяет поддержать гемодинамику и дать восстановиться миокарду. Это был единственный шанс спасти пятилетнего ребенка.

Благо в ДРКБ еще в 2018 году был создан центр ЭКМО, а у специалистов уже был опыт проведения процедур экстракорпоральной мембранной оксигенации крови.

Однако подключение аппарата во время проведения больному реанимационных мероприятий было выполнено впервые, причем не только в ДРКБ но и вообще в Татарстане и России.

«Этот метод, как единственный шанс на спасение жизни ребенка, предложили маме. Она дала свое согласие на необходимую, но рискованную операцию. Подключение аппарата ЭКМО во время реанимационных мероприятий требует не только профессиональных навыков, но и слаженной работы большого коллектива. Реанимационные мероприятия продолжались около двух часов В течение этого времени врачи-реаниматологи продолжали непрямой массаж сердца. А кардиохирурги проводили канюляции сосудов шеи, через которые подключается аппарат ЭКМО», – рассказали в ДРКБ.

На следующий день врачи начали процедуру.

«При такой длительной реанимации шансов избежать повреждения головного мозга и сохранить в дальнейшем адекватное качество жизни практически нет», – объяснили в Минздраве РТ.

Еще через день, 10 ноября, была проведена компьютерная томография головного мозга, чтобы выявить возможные повреждения или развитие осложнений. Но к счастью медиков и мамы, грубых нарушений не было.

«Началась долгая дорога к выздоровлению. Девочку перевели в реанимационное отделение № 4 – кардиореанимацию, в центр ЭКМО. Состояние оставалось очень тяжелым. На благодаря усилиям врачей девочка пришла в себя. Она находилась на вспомогательной вентиляции легких и ЭКМО, старательно выполняла команды врачей, общалась с мамой. Состояние миокарда улучшалось – сердце сокращалось сильнее, пульс и давление стабилизировались. Через семь дней пришло время отключать поддержку кровообращения», – рассказали в Минздраве РТ.

Попытались отключить ЭКМО – левый желудочек перестал адекватно работать. Для определения дальнейшей тактики ДРКБ связалась со специалистами НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

Выход был только один – подключить искусственный желудочек сердца для последующей трансплантации сердца в более старшем возрасте. Но для этого пациентку нужно было перевезти в Москву, не прекращая ЭКМО. Перед врачами встал еще один вызов.

При непосредственной поддержке Президента Татарстан Рустама Минниханова, министра здравоохранения республики Марата Садыкова, администрации ДРКБ, сотрудники отделения кардиохирургии и кардиореанимации совместно с бригадой Центра медицины катастроф организовали медицинскую эвакуацию девочки специализированным воздушным бортом. Транспортировка заняла около 12 часов.

Но к счастью, имплантации искусственного желудочка удалось избежать. Работа сердца постепенно восстановилась. Московские врачи отключили механическую поддержку и провели дальнейшее лечение.

Сейчас девочка, которая достойно приняла все вызовы судьбы, дома. Она возвращается к обычной жизни. Врачи в буквальном смысле слова вырвали ребенка из лап смерти.

ДРКБ представила на конкурс историю о том, как спасли жизнь пятилетней девочки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У дочки не было права сдаться»

«Татар-информу» удалось пообщаться с героиней этой истории Эвелиной и ее мамой Ольгой Зайдуллиной. Она призналась, что сейчас уже плохо помнит, что чувствовала в те трудные минуты. После работы с психологами ей стало легче, многое забылось.

По ее словам, сегодняшнее признание медиков, которые спасли ее девочку, многое для нее значит.

«Даже слов нет. Эвелина – моя жизнь. И они спасли мою жизнь. По-другому не скажешь. Выходя на сцену, мы испытывали гордость. Мы настроены были на протяжении всего нашего тяжелого пути, что дочка не имеет права сдаться. Ведь Министерство здравоохранения, лично Рустам Минниханов – все были задействованы, чтобы ее спасти», – рассказала женщина.

Принимая судьбоносные решения мама говорила врачам, чтобы делали все, что угодно. Она им полностью доверяла. В этот момент к Ольге подошел заведующий вторым хирургическим отделением ДРКБ Михаил Поспелов. Она поздравила врача с победой, он в свою очередь поздравил счастливую маму.

«Хочу сказать, что то решение, которое тогда было в трудные минуты принято, оказалось правильным», – сказал врач, держа в своих руках руки Ольги.

«Ваша поддержка была сильная. Самое главное, что все у нас хорошо», – продолжил хирург детской клиники.

Медикам ДРКБ Ольга приносит огромные слова благодарности, счастливая мама готова каждый день одаривать их своим бесконечным спасибо. Каждый месяц Эвелина приезжает с родителями в ДРКБ на обследование, там их встречают, как родных. Девочка пока под пристальным наблюдением.

Эвелина ничем не отличается от других детей ее возраста – иногда капризничает, красиво улыбается, бегает, обнимает маму и папу. Самое главное для родителей и врачей, что она жива.

В номинации «Врач года» победил Роин Джорджикия Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Врач года – Роин Джорджикия

В номинации «Врач года» победил Роин Джорджикия – главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Министерства здравоохранения РТ, руководитель кардиохирургического направления Межрегионального клинико-диагностического центра, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии КГМУ.

Роин Кондратьевич в 1970 году окончил лечебный факультет Казанского медицинского института. Уже в студенческие годы проявлял большой интерес к хирургии. Он изучал диагностику и хирургическое лечение патологий сердечно-сосудистой системы.

«В 70-х годах я приехал юношей из Грузии и поступил в медицинский университет. Здесь я познакомился и прикоснулся к знаменитой истории казанской медицинской школы и познакомился со многими преподавателями. Помню, что будучи студентом на третьем курсе, проходя практику я впервые увидел кардиохирургических больных и познакомился с основателем кардиохирургии в Татарстане Николаем Медведевым. Все это не могло отразиться на дальнейшем выборе моей профессии», – рассказал Роин Джорджикия.

Роин Джорджикия прошел путь от врача-хирурга второго хирургического отделения РКБ до главного внештатного сердечно-сосудистого хирурга Министерства здравоохранения Татарстана.

«Роин Кондратьевич один из основоположников внедрения в республике операций по протезированию клапанов сердца, хирургических вмешательств при нарушениях ритма и поражении магистральных сосудов. С 2000 года врач разработал и внедрил в клиническую практику операции по малоинвазивной хирургии врожденных и приобретенных пороков сердца, некоторые из них – впервые в России», – рассказали в Министерстве здравоохранения РТ.

Под руководством Джорджикии разработаны и внедрены методы реконструктивных операций при различных поражениях клапанов сердца, при аневризмах восходящей и дуги аорты, сочетанных поражениях клапанов сердца и ИБС, тромбоэмболии легочной артерии, кардиомиопатии и многие другие.С 2011 года в Республике Татарстан впервые успешно проводятся трансплантации сердца.

Роин Кондратьевич является автором более 350 печатных работ, имеет шесть изобретений, восемь рационализаторских предложений. Под его руководством защищены девять кандидатских диссертаций.

Лучшим врачом первичного звена Татарстана в 2022 году признали врача общей практики Камско-Устьинской центральной районной больницы Олега Наумова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лучший врач первичного звена – терапевт из Камского устья

Лучшим врачом первичного звена Татарстана в 2022 году признали врача общей практики Камско-Устьинской центральной районной больницы Олега Наумова.

В 13 лет он попал в тяжелую дорожную аварию, за его жизнь боролись медики. Врачи победили, они вернули к жизни серьезно пострадавшего подростка. Пока шла длительная реабилитация, юноша наблюдал за работой медиков. Именно тогда он твердо решил связать свою жизнь с медициной.

За 14 лет работы Олег Наумов достиг значительных положительных результатов в организации и оказании медицинской помощи пациентам.В Минздраве РТ рассказали, что врач внес огромный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией на своем участке.

Коллеги подчеркивают, что Наумов служит примером в выполнении правил и норм повседневной деловой этики и порядочности.

В 13 лет он попал в тяжелую дорожную аварию, за его жизнь боролись медики, но врачи победили и выходили серьезно пострадавшего подростка. Пока шла длительная реабилитация, юноша наблюдал за работой медиков. Именно тогда он твердо решил связать свою жизнь с медициной.

Его сын пошел по стопам отца и учится в медицинском.

Фельдшер Аккузовского фельдшерско-акушерского пункта Актанышской ЦРБ Лайсан Анамова по результатам конкурса стала лучшим медицинским работником года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За помощь жителям четырех деревень присвоили звание м едицинский работник года

Фельдшер Аккузовского фельдшерско-акушерского пункта Актанышской ЦРБ Лайсан Анамова по результатам конкурса стала лучшим медицинским работником года.

Лайсан Анамова оказывает медицинскую помощь жителям четырех деревень Актанышского района: Аккузово, Ахуново, Михайловка и Ново-Кадерметьево. В сфере здравоохранения фельдшер трудится 41 год.

«Лайсан Хамдегалиевну отличает умение принимать обдуманные решения при оказании неотложной помощи больным. При этом женщина постоянно повышает свой профессиональный уровень», – рассказали о ней в Минздраве РТ.

Автомобиль от Президента РТ уедет с фельдшером из Бавлинского района

Специальный приз от Президента Татарстана получила заведующая Муртазинским фельдшерско-акушерским пунктом Бавлинской центральной районной больницы Разина Мугинова.

Разина Мугинова уехала из «Казан Экспо» на новой «Ладе Гранте» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня она уедет из «Казан Экспо» на новой «Ладе Гранте».

От неожиданности фельдшер опешила, не сразу поняла, что нужно выйти на сцену и забрать ключи теперь уже от своего автомобиля из рук Председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина.

Разина Залиловна – фельдшер высшей квалификационной категории. 32 года проработала в одном селе.

На ее участке отсутствует материнская и младенческая смертность, до 100% доведена вакцинация и диспансеризация взрослого и детского населения.

«В любое время дня и ночи Разина Залиловна готова прийти на помощь своим пациентам. Она пользуется большим авторитетом среди населения и медицинских работников Бавлинской центральной районной больницы», – рассказали в Минздраве РТ.

Легендой здравоохранения-2022 стал известный гинеколог, заслуженный врач ТАССР Лев Козлов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков вручил награду Легенде здравоохранения-2022 – им стал известный гинеколог, заслуженный врач ТАССР, заслуженный деятель науки РТ, доктор медицинских наук, почетный член российского общества акушеров-гинекологов Лев Козлов.

Ему весь зал апплодировал стоя.