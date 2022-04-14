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Ру Тат
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Недвижимость
14 апреля 2022  17:10
Эльвира Зайнулина

В КГАСУ могут появиться курсы повышения квалификации для архитекторов

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В КГАСУ появятся обязательные курсы повышения квалификации для архитекторов. Об этом заявила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина на сегодняшней встрече в рамках работы антикризисного штаба. Мэр Казани Ильсур Метшин встречается с представителями строительной отрасли. 

«Мы будем вводить обязательные курсы повышения квалификации для архитекторов. Мы все понимаем, что среда, которую мы формируем, влияет на сознание человека. Однотипные решения не стимулируют людей к творчеству», – отметила она. 

По словам Тухватуллиной, на базе КГАСУ также будут введены курсы для всех желающих. «На базе КГАСУ будут выходить дополнительные курсы, поясняющие, на какие вещи нужно обращать внимание, например во время работы с фасадами. Прийти послушать курсы могут все желающие», – сказала она.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что главный архитектор Казани заявила, что застройщикам не стоит экономить на архитекторах. 

 

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Казань #архитектура #КГАСУ
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