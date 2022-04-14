Главный архитектор Казани призвала застройщиков не экономить на архитекторах

Не экономить на архитекторах призвала сегодня застройщиков главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Такое заявление она сделала во время круглого стола, который проходит в КГАСУ. В обсуждении принимают участие мэр Казани Ильсур Метшин, руководители крупных девелоперских и строительных компаний РТ.

«Мы все понимаем, что строительная отрасль — одна из ключевых. Также мы понимаем, что взаимодействие архитекторов важно, потому что это влияет на то, каким образом будет преобразовываться город. Я считаю, что в городе контакт налажен. Мы работаем вместе с застройщиками. Много осуждаем и многому учимся», — сказала она.

Тухватуллина отметила, что застройщикам не стоит экономить на архитекторах, даже во время тяжелой экономической ситуации.

«Профессиональные команды они в полном объеме отрабатывают проекты и учитывают все. Проекты, которые ведутся быстро и не качественно, получаются сырые. Их приходится пересогласовывать, потому что они не учитывают многие важные вещи», — сказала главный архитектор.