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Общество 8 октября 2024 09:47

В КФУ разработали технологию создания гибкого сверхпроводника на основе диборида магния

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Технологию создания гибкого высокотемпературного сверхпроводника на основе диборида магния разработали ученые Казанского федерального университета. Его можно использовать для получения высокотемпературных сверхпроводниковых проводов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

«Одними из ключевых преимуществ сверхпроводника диборида магния являются возможность использования энергоэффективных криокулеров для охлаждения, интегрирования в систему гибридной линии электропередачи на основе передачи сжиженного водорода и высокотемпературного сверхпроводящего кабеля», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что разработка позволит снижать удельную стоимость и вес в сравнении с методом изготовления сверхпроводника на основе REBCO.

Подобный сверхпроводник будет применяться при создании магнитных систем, токоограничивающих устройств, силовых кабелей, моторов и т.д.

Ранее сообщалось, что ученые Института физики КФУ выявили новый метода расчета вязкости сырой нефти.

#наука #КФУ #казанский федеральный университет
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