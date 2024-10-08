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В КФУ разработали технологию создания гибкого сверхпроводника на основе диборида магния
Технологию создания гибкого высокотемпературного сверхпроводника на основе диборида магния разработали ученые Казанского федерального университета. Его можно использовать для получения высокотемпературных сверхпроводниковых проводов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.
«Одними из ключевых преимуществ сверхпроводника диборида магния являются возможность использования энергоэффективных криокулеров для охлаждения, интегрирования в систему гибридной линии электропередачи на основе передачи сжиженного водорода и высокотемпературного сверхпроводящего кабеля», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Уточняется, что разработка позволит снижать удельную стоимость и вес в сравнении с методом изготовления сверхпроводника на основе REBCO.
Подобный сверхпроводник будет применяться при создании магнитных систем, токоограничивающих устройств, силовых кабелей, моторов и т.д.
Ранее сообщалось, что ученые Института физики КФУ выявили новый метода расчета вязкости сырой нефти.
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