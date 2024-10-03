Ученые КФУ нашли способ прогнозирования вязкости сырой нефти

В Институте физики Казанского федерального университета (КФУ) выявили новый метода расчета вязкости сырой нефти. Его точность существенно выше, чем у других аналогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

«Для определения температурной зависимости вязкости сырой нефти, вплоть до температур аморфизации, учеными Казанского университета было предложено универсальное выражение, основанное на концепции температурного скейлинга, которая была развита физиками КФУ ранее», – сказано в сообщении.

Как рассказал завкафедрой вычислительной физики и моделирования физических процессов КФУ Анатолий Мокшин, концепция температурного скейлинга предполагает внедрение температурной шкалы, которая отличается от общеизвестных шкал Цельсия, Кельвина и других. В ней показатели ключевых температур принимают одинаковые значения для разных систем.

Ее важность состоит в возможности получения аналитического выражения, которое могло бы корректно воспроизводить температурные зависимости вязкости сложных по своему составу физических систем.

Данное открытие позволит решить задачу по выявлению физических механизмов, которые определяют вязкое течение сырой нефти.