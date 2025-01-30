В КФУ рассказали о подготовке кадров вместе с «Татмедиа»

Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета сотрудничает с АО «Татмедиа» при подготовке двуязычных кадров для медиаотрасли. Об этом «Татар-информу» рассказал директор института Радиф Замалетдинов.

«На базе данного института уже на протяжении пяти лет успешно реализуются ключевые образовательные программы, направленные на подготовку специалистов для медиаотрасли», — заметил собеседник агентства.

Так, начиная с 2020 года осуществляется программа «Филология. Татарский язык и литература, журналистика», которая сочетает глубокие знания татарской филологии с прикладными навыками журналистики. В 2022 году по запросу ряда республиканских ведомств и общественных организаций была запущена программа «Реклама и связи с общественностью. Копирайтинг и бренд-коммуникации / Event дизайн и конгресс-выставочная деятельность». В 2023 году при поддержке Российского книжного союза началась подготовка студентов по программе «Издательское дело. Медиадизайн и анимация / Дизайн информационной среды».

«Особая ценность этих программ заключается в их практической направленности. Ведущую роль в этом играет АО „Татмедиа", чьи специалисты активно участвуют как на этапе разработки учебных планов, так и на этапе их реализации. Создана уникальная возможность прохождения практики в редакциях газет, журналов, на радио и телевидении, включая телеканалы „Татарстан — Новый век" и ГТРК „Россия". Это позволяет будущим специалистам еще на стадии обучения адаптироваться к требованиям профессии и получить необходимые навыки для работы в реальной медиаотрасли», — отметил Замалетдинов.

Накануне в казанском IT-парке Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» подвело итоги прошлого года. В ходе заседания итоговой коллегии шла речь и о подготовке кадров. Подробнее читайте в материале «„Легких времен и не бывало!": что происходило в медиаотрасли Татарстана в 2024-м».