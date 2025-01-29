«Легких времен и не бывало!»: что происходило в медиаотрасли Татарстана в 2024-м

Республиканское агентство «Татмедиа» подвело сегодня итоги 2024-го, но больше говорили о трендах в медиапотреблении и вызовах перед отраслью. Сафаров раскритиковал распространение в соцсетях видео атак БПЛА, Мухаметшин посетовал на нелегкие времена, а Аминов снова просил поднять зарплаты журналистам.





Перед заседанием Фарид Мухаметшин осмотрел выставку, значительная часть которой была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка с архивными военными публикациями и продуктами ИИ

Республиканское агентство «Татмедиа» в этом году выбрало площадкой для проведения итогового заседания коллегии казанский IT-парк, в который этим утром приехало немало ВИПов. Прибыли председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

В сопровождении Руководителя агентства Айдара Салимгараева они посмотрели выставку новых медийных концепций — 16 экспозиций от ведущих республиканских СМИ, издательств, общественных и образовательных организаций. Представители изданий буквально соревновались за возможность как можно более подробно рассказать о своих проектах, но это удалось не всем из-за сжатого тайминга. На всю выставку у ВИП-гостей было около 15 минут.

Значительная часть экспозиции посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, объявленному в 2025 году в Российской Федерации и Республике Татарстан. Так, например, газета «Республика Татарстан» представила архивные документы и публикации, показывающие как работало издание в годы Великой Отечественной войны.

«Историю надо сохранять!», — одобрил Мухаметшин.

«Интертат» показал, как использует в работе искусственный интеллект Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Были и проекты, которые устремлены в будущее. Например, «Интертат» показал, как использует в работе искусственный интеллект. Подробнее об этом главный редактор татарской редакции «Татар-информа» и «Интертата» Рамис Латипов рассказал позже на заседании.

После выставки Мухаметшин, Минниханов и Салимгараев прошли в зал, чтобы подвести итоги 2024-го года и назвать тенденции 2025-го. К ним присоединился руководитель администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

Патриотическая повестка – в топе тем татарстанских СМИ

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев много говорил о том, как СМИ республики освещает патриотическую повестку. Она стала одной из ключевых линий в информационном поле Татарстана. Количество материалов, затрагивающих темы поддержки военнослужащих и их семей, набора на контрактную службу, опубликованных в СМИ и соцсетях, превысило 83 тысячи, а их общее количество просмотров — более 137 миллионов.

На коллегии подвели итоги 2024 года года и назвали тенденции 2025-го Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участников СВО он назвал главными героями медиа в Татарстане. Салимгараев сообщил, что «Татар-информ» подготовил и выпустил на темы СВО и помощи фронту 3,2 тыс. материалов, а «Бизнес-онлайн» — 2,2 тыс.

«Творческой группой «Татар-информа» второй год реализуется специальный видеопроект с участниками СВО из Татарстана, их семьями и волонтерами. С начала года подготовлено более 400 видеосюжетов и фильмов с общей аудиторией 80 млн человек», — сказал руководитель агентства.

При поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова агентство объявило открытый конкурс литературных произведений «Герои рядом» — «Геройлар янәшә». Салимгараев пригласил журналистов принять участие в конкурсе.

Сейчас на фронте с оружием в руках самоотверженно сражаются представители медиаотрасли Татарстана — семь сотрудников, 22 члена их семей. Из них ушли добровольцами 19 человек.

«Когда готовился текст моего выступления, пришла трагическая новость о гибели на СВО брата нашего коллеги. Наши соболезнования», — заключил руководитель агентства «Татмедиа» и объявил минуту молчания в память обо всех погибших.

Айдар Салимгараев много говорил о том, как СМИ республики освещает патриотическую повестку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тренды в медиапотреблении

Айдар Салимгараев перечислил на коллегии тренды в медиапотреблении, составленные по данным исследования подразделения АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан.

Первый — изменение интереса к традиционным каналам получения информации.

Второй тренд — уровень доверия к различным источникам новостей меняется.

Третий тренд — развитие искусственного интеллекта, который становится вызовом для медиаотрасли. Нейросети могут нести и благо, помогая журналистам, но и быть инструментами для дипфейков. И одно такое видео показали на коллегии – на нем Салимгараев обращается к аудитории из Барселоны и якобы говорит на испанском. Этот продукт ИИ – безобидная шутка, но технологии могут быть использованы для производства фейков, которые способны посеять панику в обществе.

Четвертый тренд — структура пользования интернетом изменилась.

«Если в 2022 году в интернете больше всего следили за новостями (70% времени), то в 2024 году цель отслеживания новостей сместилась на второе место, потеряв 13%, а время для онлайн-покупок увеличилось на 11%. В каком-то смысле маркетплейсы уже конкурируют за свободное время пользователя со СМИ», — заявил Салимгараев.

Он также рассказал, что СМИ активно используют соцсети и мессенджеры. Но из-за блокировки некоторых ресурсов, пришлось перестраиваться.

«Одно из главных событий в 2024 году — это превращение отечественных видеосервисов из «запасных» в «основные». С декабря 2024 года, после полного замедления YouTube, «ВКонтакте» обогнал его в России по среднемесячному охвату (92 млн ВК против 89,6 млн у YouTube). Лидерство «ВКонтакте» подтверждают и данные телефонного опроса «ФОМ-Татарстан». Ключевыми факторами роста активной аудитории «ВКонтакте», по мнению экспертов, стало развитие сервисов «VK Видео» и «VK Клипы», — рассказал руководитель.

Он упомянул и телеграм-каналы, которыми жители Татарстана также пользуются для получения информации.

«По данным медиааналитики, в республиканском топе Телеграм безусловный лидер по коэффициенту вовлеченности по охвату — это аккаунт Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова», — сказал Салимгараев.

Рифкат Минниханов призвал журналистов участвовать в конкурсах, которые академия проводит для СМИ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рифкат Минниханов призвал сотрудничать с Академией наук РТ

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов призвал журналистов участвовать в конкурсах, которые академия проводит для СМИ. Например, в этом году до 800 тыс. рублей увеличат призовой фонд конкурса на лучшее освещение в СМИ мероприятий научно-технологического развития.

«В этом году увеличиваем призовой фонд, меняем структуру номинаций. Будут три тематические номинации, в каждой из которых предусмотрено по три призера четырех видов СМИ. Итого 36 призеров», — сказал он.

Рифкат Минниханов рассказал, как академия делает совместные проекты с татарстанскими СМИ. Например, Институт истории и археологии им. Халикова работает совместно с «Миллиард.Татар», редакция которого помогает создавать материалы для соцсетей. Так, общими усилиями, удается продвигать достижения академии.

Президент АН РТ попросил СМИ информационно поддержать Российский венчурный форум и Международный форум Kazan Digital Week — 2025. Нужно продолжать популяризировать в медиа историю, культуру и татарский язык. А чтобы журналистам было проще это делать, поступило предложение организовать просветительские семинары для работников СМИ РТ по актуальным вопросам научно-технологической повестки.

Ильшат Аминов поддержал тренд на использование ИИ и пошутил, что часть его доклада была сгенерирована нейросетью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аминов вновь просил повысить зарплаты сотрудникам СМИ

Председатель Союза журналистов Республики Татарстан, генеральный директор АО «ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов поддержал тренд на использование ИИ и пошутил, что часть его доклада была сгенерирована нейросетью.

В среднем каждый россиянин проводит в интернете 4,5 часа, и медиа надо использовать эту возможность. Правда, чтобы пользователь не перелистнул пост или видео, надо одновременно развлекать, информировать и подкреплять слова визуализацией. Сделать это надо кратко и емко – интерес к коротким форматам сильно вырос.

Говорил Аминов и про нейросети — пользователи уже научились распознавать продукт ИИ, он начинает вслед за интересом вызывать отторжение, потому что это нечто искусственное. Теперь в топах — дополненная реальность.

В обиход входят новые понятия: «перекусывание новостями» — скроллинг новостной ленты за приемом пищи, «избегание негативных новостей», «случайное потребление новостей», «думскроллинг» (бесцельное залипание в новостной ленте) и «информационная ломка». Все это надо знать и учитывать, когда работаешь в медиа. Требования к медийщикам огромные, правда, у СМИ не всегда есть достаточное количество профессионалов, чтобы реализовать задуманное.

«Работа в современном медиапространстве очень сложная. Сегодня она требует от нас огромных компетенций. И она не может быть дешевой. И специалисты не могут быть малоимущими», — перешел Аминов к насущным проблемам.

Он также предложил коллегам задуматься над монетизацией контента. «ТНВ» уже опробовал это в своем в телеграм-канале, который вырос с 9 тыс. до 35 тыс. пользователей. Технологии работают, просто надо не бороться с ними, а понимать и использовать.

Рамис Латипов рассказал, как его журналисты уже сейчас используют нейросети и искусственный интеллект Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый татарский нейрожурналист

Главный редактор татарской редакции «Татар-информа» и «Интертата» Рамис Латипов рассказал, как его журналисты уже сейчас используют нейросети и искусственный интеллект. Например, в «Интертате» работает «первый татарский нейрожурналист» – часть новостей пишется с помощью ИИ под псевдонимом Яхья Фагимов.

Латипов заявил, что ИИ свободно общается на татарском языке, чтобы продемонстрировать это, главред показал фрагмент интервью у нейросети о будущем татарского народа и спросил возможно ли исчезновение этноса через 200 лет, о чем писал Гаяз Исхаки. На коллегии показали видео, где ИИ отвечает, что татарам исчезнование не грозит.

Новые технологии могут помочь и с визуализацией. Например, команда Латипова показала на коллегии первый в Татарстане клип, полностью созданный ИИ.

«Мы придумали певицу по имени Салиса. ИИ создал ее фотографию, написал стихи, музыку, исполнил песню, а мы затем анимировали ее фото и сделали клип», — объяснил главред.

Иногда к тексту может не быть нужных фото по определенной теме. В этом случае можно взять картинки, сгенерированные ИИ.

Латипов признал: большинство татар консервативны, и часть коллег даже критически воспринимает нейросети. Но это инструмент, который не заменяет журналиста, а помогает ему. Например, не тратить время на рутинные монотонные задачи.

«Если инструмент есть, его нужно использовать, и он должен быть качественным. Большинство сервисов ИИ платные, и для их использования нужны инвестиции», — заключил главред.

На коллегию позвали военкора газеты «Комсомольская правда» Григория Кубатьяна Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Военкор «Комсомолки» призвал «не лакировать» новости об СВО

Медиа Татарстана активно освещают патриотическую повестку, поэтому на коллегию позвали военкора газеты «Комсомольская правда» Григория Кубатьяна.

Он заметил, что его коллегам постоянно приходится идти, словно по лезвию ножа. С одной стороны, надо рассказывать о человеческих драмах и трагедиях. С другой стороны, материалы должны быть духоподъемными.

Военная цензура тоже задает свои рамки, признал Кубатьян, иногда это и правильно, потому что с критикой нужно быть осторожными, чтобы это не сыграло на руку противнику и не создало в обществе упаднических настроений.

При этом военкор «Комсомолки» призвал не переусердствовать с «лакировкой» вещей, о которых пишешь. Излишние приукрашивание ситуации может показаться читателям враньем, тогда они пойдут искать другие каналы информации, которые могут оказаться вражескими источниками. Закончил свой доклад Кубатьян словами о героизме российских мужчин на СВО.

«Героизм наших бойцов впечатляет и потрясает. Люди, которые проходят через испытания, руками тушат подожженные мины, стреляют в танк из ручного гранатомета, живут в окопах. У меня есть много таких историй о людях, которые, может быть, еще вчера и не были военнослужащими. Некоторые из них мобилизованные, добровольцы. В общем-то гражданские лица», — сказал военкор.

Асгат Сафаров: «Задача медиа — стать фильтром, который защитит людей от неоправданных страхов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сафаров раскритиковал публикацию видео прилетов БПЛА

Напутствия и поручения представители СМИ Татарстана услышали от руководителя администрации Раиса Татарстана Асгата Сафарова. Он отметил, что фейки и паника — все это становится оружием в руках нашего противника.

«Задача медиа — стать фильтром, который защитит людей от неоправданных страхов. Поэтому СМИ, крупные телеграм-каналы, все авторы контента обязаны следовать принципу: информировать оперативно, но не нагнетать тревогу и сохранять объективность», — заявил Сафаров.

Особенно аккуратно надо работать, когда освещается тема атак БПЛА на объекты в Татарстане.

«Это помощь противнику, которая ставит под угрозу жизни людей, наносит опасность всей нашей инфраструктуре. Прежде чем что-либо опубликовать, конечно же, важно себе задать вопрос, кому это поможет, как это повлияет на людей, безопасно ли для общества. Здесь как лозунг – будьте голосом правды, делайте это ответственно и с заботой о людях», – заключил Асгат Сафаров.

Часть доклада Сафарова была посвящена тому, что нужно работать с молодежью.

«Надо признать, пока мы не видим громких имен и проектов, которые могли бы стать символами нового этапа в развитии журналистики. Вообще какое оно, новое поколение журналистов, готовы ли они работать на национальных языках народов, проживающих в Татарстане?», — задался он вопросом.

Пока, по словам Сафарова, на эти вопросы нет ясных и четких ответов. Молодых людей, готовых задать тренды в медиа на годы вперед, пока нет.

Фарид Мухаметшин положительно оценил итоги работы СМИ республики в 2024-м Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мухаметшин: «А легких времен у нас и не бывало!»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин положительно оценил итоги работы СМИ республики в 2024-м.

«В целом поставленные задачи выполнены. В это трудное время! А легких времен у нас и не бывало! Пандемия, СВО и так далее. Во все тяжелые времена вы были вместе с властью, вместе с народом. Через вас мы доходили до наших людей, до граждан Республики Татарстан», – сказал он представителям медиаотрасли.

Он поручил освещать жизнь в республике честно и своевременно, доводить до четырехмилионного населения республики только проверенную информацию.