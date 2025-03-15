news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 15 марта 2025 17:21

В КФУ предложили свой биобанк для хранения биоматериалов снежных барсов

Читайте нас в
Телеграм
В КФУ предложили свой биобанк для хранения биоматериалов снежных барсов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В биобанке КФУ можно хранить биологические материалы ирбисов, которые помогут сохранить их генетический код. Об этом на сессии конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» рассказала ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Регенеративная ветеринария» КФУ Елена Закирова.

«На базе Казанского федерального университета существует биобанк, где можно хранить биологические материалы белых барсов. У нас установлено современное оборудование с большими криохранилищами, куда можно поместить как эмбрионы, так и стволовые клетки и гаметы животных и человека», – отметила она.

Однако при глубокой заморозке существует проблема слабой возможности восстановления сперматозоидов. В КФУ этот вопрос решили с помощью инкубации со стволовыми клетками. Такой подход подходит и для биоматериала ирбисов. Уже проведены первые эксперименты с крысами, и они показали положительные результаты, добавила Закирова.

О преимуществах такого сохранения генетического материала сказал и заместитель директора по зооветчасти Казанского зооботанического сада Александр Малев. По его словам, этот метод позволит сохранить даже клетки умерших животных.

«Мы понимаем, что все животные рано или поздно умирают. Срок жизни белого барса – 15 лет. И если за это время они не дали потомство, то их генетический код просто пропадет. Преимущество криозаморозки в том, что мы можем забрать даже у умершего животного и яйцеклетки, и сперматозоиды, это всё законсервировать и затем использовать этот материал», – пояснил он.

Он привел пример Алма-Атинского зоопарка, где, по его словам, ещё в 1990-е годы удалось создать живой эмбрион из замороженных биоматериалов.

читайте также
«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек
«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек
#снежный барс #КФУ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Минниханов пошутил в ответ на пост Галимовой про рабочую субботу

Минниханов пошутил в ответ на пост Галимовой про рабочую субботу

14 марта 2025
Рамиль Гарифуллин: «Нет большого смысла рассказывать зависимым людям, как им жить»

Рамиль Гарифуллин: «Нет большого смысла рассказывать зависимым людям, как им жить»

14 марта 2025