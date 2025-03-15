В КФУ предложили свой биобанк для хранения биоматериалов снежных барсов

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В биобанке КФУ можно хранить биологические материалы ирбисов, которые помогут сохранить их генетический код. Об этом на сессии конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» рассказала ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Регенеративная ветеринария» КФУ Елена Закирова.

«На базе Казанского федерального университета существует биобанк, где можно хранить биологические материалы белых барсов. У нас установлено современное оборудование с большими криохранилищами, куда можно поместить как эмбрионы, так и стволовые клетки и гаметы животных и человека», – отметила она.

Однако при глубокой заморозке существует проблема слабой возможности восстановления сперматозоидов. В КФУ этот вопрос решили с помощью инкубации со стволовыми клетками. Такой подход подходит и для биоматериала ирбисов. Уже проведены первые эксперименты с крысами, и они показали положительные результаты, добавила Закирова.

О преимуществах такого сохранения генетического материала сказал и заместитель директора по зооветчасти Казанского зооботанического сада Александр Малев. По его словам, этот метод позволит сохранить даже клетки умерших животных.

«Мы понимаем, что все животные рано или поздно умирают. Срок жизни белого барса – 15 лет. И если за это время они не дали потомство, то их генетический код просто пропадет. Преимущество криозаморозки в том, что мы можем забрать даже у умершего животного и яйцеклетки, и сперматозоиды, это всё законсервировать и затем использовать этот материал», – пояснил он.

Он привел пример Алма-Атинского зоопарка, где, по его словам, ещё в 1990-е годы удалось создать живой эмбрион из замороженных биоматериалов.