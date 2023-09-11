В КФУ назвали три причины падения уровня воды в реках Татарстана

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Три причины снижения уровня воды в татарстанских реках назвала заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова. Также ученый рассказала о последствиях, которые грозят республике при обмелении водоемов.

Во-первых, уровень воды падает из-за жаркого и засушливого лета. В результате Волга, Казанка и другие реки недополучают воду из своих притоков.

Кроме того, на полноводность рек влияет регулируемый сброс воды в Куйбышевское водохранилище. Он необходим, чтобы питать нижние участки Волги.

Третьим фактором стало антропогенное воздействие — застройка прибрежной зоны. С каждом годом его влияние на уровень рек в республике только растет, подчеркнула Мингазова.

«Ключевой приток Казанки, Киндерка, недополучает воду из-за застройки ее прибрежной зоны. В результате гидронамывов, засыпки берегов и другой деятельности человека, связанной с искажением береговой линии, связь реки с подземными источниками нарушена. Кроме того, ситуацию усугубило засушливое лето. В результате Киндерка почти высохла», — обратила внимание специалист.

Обмеление же рек грозит увеличением концентрации загрязняющих веществ, что, в свою очередь, приводит к гибели рыбы, водоплавающих птиц и снижению биоразнообразия.

Как полагает ученый, для борьбы с обмелением рек важно сохранить их естественные берега, зеленые зоны, которые сохраняют влагооборот. На берегах же крупных водоемов должны расти леса.

«Очень серьезный контроль должен быть не только за малыми реками, но и прудами на их территории. К примеру, вблизи села Набережные Моркваши в Волгу впадает река Морквашка. Она очень маловодная, потому что большую часть ее воды перехватывают пруды (искусственно созданные водоемы)», — заметила специалист в интервью медиапорталу КФУ.

Ранее Гидрометцентр РТ заявил о «ложном эффекте обмеления» на Куйбышевском водохранилище и объяснил, с чем он связан.