Гидрометцентр РТ заявил о «ложном эффекте обмеления» на Куйбышевском водохранилище

Фото: Гидрометцентр РТ

Из-за обилия маловодных участков на Куйбышевском водохранилище при понижении уровня воды ниже 51 мБС создается «ложное ощущение эффекта обмеления». Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.

Как объяснили специалисты, нормальный подпорный уровень воды на водохранилище составляет 53 мБС. Однако в этом году к 1 июля он зарегистрирован на отметке в 51,82 мБС, а к 1 августа — 51,38 мБС.

Тем не менее эта ситуация наблюдается не впервые и не достигает опасных значений. Так, в маловодный 2010 год к 1 июля уровень воды здесь достигал 51,76 мБС, к 1 августа упал до 51 мБС, а к концу навигации в ноябре достиг опасных 49 мБС. Минимального уровня водохранилище достигало в апреле 1976 года — 46,04 мБС.

«Поскольку акватория Куйбышевского водохранилища, это в основном (до 60-70% акватории) мелководные участки (заливы, устьевые участки впадающих рек „Казанка, Свияга, Меша и др.“ с глубинами от 2х до 4х метров при НПУ „53,00 мБС“, при понижении уровня до 51,00 мБС и ниже складывается ложное ощущение эффекта обмеления», — прокомментировал Гидрометцентр РТ.

По данным на 7 сентября, на гидрологическом посту ОГП Верхний Услон уровень воды в Куйбышевском водохранилище зарегистрирован на отметке 50,47 мБС.