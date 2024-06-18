В КФУ две аудитории названы в честь известных астрономов

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В здании городской астрономической обсерватории, где сейчас находится кафедра астрономии и космической геодезии Института физики КФУ, две аудитории по решению ученого совета получили имена известных исследователей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Аудитория №101 (1А) названа в честь Ивана Симонова (1794–1855) — одного из первооткрывателей Антарктиды в составе экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, который с 1846 по 1855 год был ректором Казанского университета. В этом году исполняется 230 лет со дня его рождения.

«<...> Иван Симонов занимался определением местоположения (широты, долготы) по звездам. Это позволило подтвердить существование Антарктиды. В середине 30-х годов ХIХ века то, что делал Симонов, получило название астрономогеодезия. Подготовку специалистов в этой области <...> начали в Казанском университете в 1932 году», — рассказал заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Владимир Безменов.

В свою очередь аудитории №110 (2А) присвоено имя астронома, математика и педагога Шауката Хабибуллина (1915–1996). Стодесятилетие со дня его рождения будет отмечаться в следующем 2025 году.

«<...> участник Великой Отечественной войны, он был заведующим кафедрой астрономии, деканом физического факультета, проректором по науке, заведующим астрометрическим отделом Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта. Основные труды этого выдающегося ученого относятся к теории вращения Луны, селенодезии и звездной астрономии», — отметил Безменов.

В частности, исследователь разработал метод определения местоположения на Луне. В 1966 году почти одновременно с американским ученым Экхардтом и независимо от него создал нелинейную теорию физической либрации Луны (небольшое колебание, которое вызывается приливными силами со стороны Земли — прим. Т-и). Он был также одним из организаторов создания Северо-Кавказской астрономической станции Казанского университета. Сейчас в вузе регулярно вручается стипендия его имени.

«На дверях аудиторий будут установлены таблички. Кроме того, в аудиториях мы планируем разместить информацию об этих известных ученых, экспонаты, соответствующие их эпохе», — пояснил Владимир Безменов.

Ранее астрономические обсерватории Казанского федерального университета были признаны объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.