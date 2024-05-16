«Это – наша победа и гордость»: обсерватории КФУ украсили памятные знаки ЮНЕСКО

Торжественное открытие памятной таблички, посвященной включению астрономической обсерватории КФУ в список ЮНЕСКО, состоялось сегодня в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы признательны огромной плеяде ученых-астрономов»

Памятная табличка установлена на входе в здание Городской астрономической обсерватории – части астрономических обсерваторий КФУ. Вторая такая же табличка появилась на астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Торжественное мероприятие в Казани прошло с участием Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

«Республика Татарстан занимает первое место в России по объектам Всемирного культурного и материального наследия ЮНЕСКО. Это огромный опыт работы всего нашего большого коллектива. Хочу поздравить всех нас с сегодняшним знаменательным историческим событием», — сказал Минтимер Шаймиев, обращаясь к гостям, собравшимся на церемонии.

Он напомнил, что на сегодняшний день в список ЮНЕСКО включены четыре объекта на территории Татарстана. Это Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск, а также обсерватории Казанского федерального университета. Все четыре объекта – достояние и гордость нашей страны и республики, результат большой плодотворной работы, которая проводится по сохранению культурного и природного наследия.

Торжественное мероприятие в Казани прошло с участием Минтимера Шаймиева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За сравнительно короткий период мы вместе смогли слаженно поработать и добиться успеха в этом направлении. В Татарстане есть опыт, группа специалистов, которые знают, как подойти к вопросам подготовки объектов для всемирного признания», – заметил Шаймиев.

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета были включены в список ЮНЕСКО на расширенной 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая прошла 10-25 сентября 2023 года в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

«Продвижение астрономических обсерваторий КФУ началось давно. Идея о включении астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта в список ЮНЕСКО впервые была выдвинута в 2009 году», – напомнил Государственный Советник Республики Татарстан.

Он сообщил, что в 2017 году эту инициативу поддержала Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Она побывала в Татарстане, посетила астрономическую обсерваторию им. В. П. Энгельгардта. А в 2019 году в Казани прошел международный форум «Астрономия и мировое наследие», на котором были обсуждены конкретные меры по подготовке досье для Комитета Всемирного наследия.

«Установленная сегодня табличка и знак ЮНЕСКО не только свидетельствуют о ценности этого объекта. Это дань памяти ученым, благодаря которым более 200 лет назад в Казанском университете появилась кафедра астрономии, а затем и эти уникальные обсерватории. Мы признательны огромной плеяде ученых-астрономов университета, внесших бесценный вклад в развитие отечественной астрономии и освоение нашей страной космического пространства», – подчеркнул Шаймиев.

«Наш общий успех – результат большого труда и совместных усилий»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что это 4-й объект ЮНЕСКО для Татарстана и 32-й объект для России.

«Это повышает престиж и привлекательность Татарстана и России в плане обширного, еще недоосвоенного культурного, исторического и научного наследия. Надеюсь, что Россия и Татарстан будут и дальше работать над тем, чтобы в списке ЮНЕСКО появлялись новые объекты, которые не только знаменуют собой признание вклада нашей страны в развитие мировой науки и культуры, но и являются объектами притяжения для туристов», – сказал Панкин.

Александр Панкин сообщил, что это 4-й объект ЮНЕСКО для Татарстана и 32-й для России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спикер подчеркнул, что обсерватории КФУ действительно уникальный объект, который, несмотря на все внешнеполитические сложности, был включен в список ЮНЕСКО в прошлом году единогласным решением.

«Решение далось нелегко. Это наш общий успех, результат большого труда и совместных усилий», – заметил Панкин.

Он добавил, что подобный объект в нашей стране попадает в список Всемирного наследия впервые. Речь идет не только о его уникальности, но и о степени сохранности, целостности, аутентичности.

«Это признание заслуг Татарстана в деле сохранения и приумножения культурно-исторического наследия», – заметил спикер.

Он считает, что данное событие повысит турпоток в Татарстан и поспособствует популяризации астрономической науки среди молодежи.

Ленар Сафин поблагодарил фонд «Возрождение» и Минтимера Шаймиева лично за проделанную работу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин в своем выступлении отметил труд ученых КФУ и Академии наук Татарстана. Он поблагодарил фонд «Возрождение» и Минтимера Шаймиева лично за проделанную работу.

«Многонациональный народ Татарстана живет в одной дружной, братской семье»

Роль Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов обсудили сегодня участники панельной сессии, которая прошла в Императорском зале КФУ в рамках KazanForum. Участников встречи поприветствовал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Роль Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов обсудили сегодня участники панельной сессии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Столица нашей республики – древняя Казань в последние годы все чаще становится центром притяжения, хабом для различного рода международных мероприятий. В эти дни в республике проходит экономический форум “Россия — Исламский мир: KazanForum”, впереди – спортивные игры стран БРИКС, саммит глав государств БРИКС и другие масштабные мероприятия», – сказал он.

Спикер напомнил, что уже на протяжении нескольких столетий наша республика является образцом мирного сосуществования представителей разных народов и конфессий.

«Я с гордостью скажу: 174 нации и народности – люди разных языков, культур, традиций, обычаев и религиозных конфессий проживают в Татарстане в одной дружной, братской семье. Мы мирно живем и трудимся, показываем хорошие результаты», – сказал Мухаметшин.

Он заметил, что каждый представитель многонационального народа Татарстана хочет сохранить свою культуру, язык, традиции и обычаи. Поэтому в Татарстане создан Дом Дружбы народов и Ассамблея народов Татарстана. В историческом центре Казани соседствуют мечети, православные храмы, католические соборы и синагога.

Фарид Мухаметшин напомнил, что уже на протяжении нескольких столетий наша республика является образцом мирного сосуществования представителей разных народов и конфессий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В этом году мы отмечаем 70-летие вхождения нашей страны в ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. В современных геополитических условиях миссия по укреплению мира, устойчивому развитию межкультурного диалога становится актуальной», – заметил спикер Госсовета РТ.

Он также сообщил, что в работе KazanForum принимают участие представители более 70 разных стран мира, а это около 18 тыс. иностранных гостей. У них есть уникальная возможность лично убедиться в том, как мирно живут и процветают представители разных национальностей и конфессий в Татарстане.

Говоря о включении в список ЮНЕСКО в 2023 году астрономических обсерваторий КФУ, Мухаметшин отметил, что «это – наша победа, гордость и ответственность перед будущими поколениями».