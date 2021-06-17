Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен в Керчи в связи с потоплением улиц города после обильных ночных ливней, сообщает ТАСС.
«Под руководством главы Крыма Сергея Аксенова в Керчи прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым. На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований. Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования», — написал глава администрации города Сергей Бороздин в своем Facebook.
Он рассказал, что в Керчи продолжается спасательная операция и эвакуация жителей.
По словам Бороздина, глава Крыма Сергей Аксенов поручил направить в город специалистов для установления ущерба, причиненного населению в связи с затоплением их участков и домов.
«Пострадавшие будут размещены в гостиницах и базах отдыха, обеспечены трехразовым питанием», — добавил мэр Керчи.
По его словам, усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание уделяется обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений. Он попросил керчан воздержаться от употребления водопроводной воды.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава республики Крым Сергей Аксенов прибыл на место чрезвычайной ситуации.
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В Керчи после ливней ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен в Керчи в связи с потоплением улиц города после обильных ночных ливней, сообщает ТАСС.
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