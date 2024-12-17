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Происшествия 17 декабря 2024 15:38

В Керченском проливе еще один танкер с нефтепродуктами подал сигнал бедствия

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Танкер с мазутом подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Керченском проливе, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Морспасслужба сообщила, что корпус танкера, подавшего сигнал бедствия, остался неповрежденным. «Судно «Волгонефть 109» стояло на якоре в акватории порта Кавказ. Капитан доложил, что повреждён грузовой танк. Утечек топлива в море нет, экипаж в безопасности.

Под сопровождением спасательного судна Морспасслужбы «Меркурий» танкер «Волгонефть 109» переместили на безопасную якорную стоянку. «Меркурий» остаётся поблизости для обеспечения безопасного нахождения судна.

Ранее сообщалось, что 15 декабря два танкера затонули в Керченском проливе, вызвав разлив тысяч тонн нефтепродуктов в Чёрное море. Загрязнение затронуло воду и побережье Кубани. В связи с этим в Анапе Краснодарского края введен режим ЧС. Там организован оперативный штаб, решение о введении режима ЧС принял губернатор.

#керченский пролив
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