Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МЧС завершило операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239» в Краснодарском крае
Операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» в Краснодарском крае завершена, все 14 человек благополучно эвакуированы на берег. Об этом сообщает МЧС России.
Накануне в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту первого судна находилось 13 членов экипажа, на втором — 14. Оба танкера перевозили нефтепродукты.
Экипаж «Волгонефть-212» был эвакуирован, 11 моряков госпитализированы, один человек погиб. Спасательная операция на втором судне была временно остановлена из-за неблагоприятных погодных условий.
Росморречфлот сообщил, что причиной происшествия стал шторм. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников