МЧС завершило операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239» в Краснодарском крае

Операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» в Краснодарском крае завершена, все 14 человек благополучно эвакуированы на берег. Об этом сообщает МЧС России.

Накануне в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту первого судна находилось 13 членов экипажа, на втором — 14. Оба танкера перевозили нефтепродукты.

Экипаж «Волгонефть-212» был эвакуирован, 11 моряков госпитализированы, один человек погиб. Спасательная операция на втором судне была временно остановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Росморречфлот сообщил, что причиной происшествия стал шторм. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.