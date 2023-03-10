В КЦ «Сайдаш» большим концертом почтят память аксакала джаза Казани Анатолия Василевского

В Культурном центре «Сайдаш» 12 марта пройдет большой концерт памяти выдающегося джазмена, бенд-лидера Казани, музыканта, педагога, продолжателя традиций Олега Лундстрема, Виктора Деринга, художественного руководителя и дирижера Филармонического джаз-оркестра Татарстана Анатолия Василевского. Заслуженный деятель искусств Татарстана, профессор Анатолий Василевский прожил долгую жизнь, до 80 лет выходил на сцену в качестве дирижера и скончался минувшей осенью, в ночь на 19 ноября, на 83-м году жизни. Концерт приурочен ко дню рождения музыканта, который джазмен отмечал 11 марта.

«Концерт будет длиться около 2,5 часов, в одно отделение. Пригласительные на музыкальный вечер памяти Анатолия Василевского распространялись Управлением культуры Казани через городские музыкальные школы и училища, ДК, консерваторию и т.д. Но для любителей джаза в ДК еще есть некоторое количество свободных мест: также не за плату и по билету, а по пригласительному в день концерта можно еще стать слушателем нашего мероприятия и всем вместе вспомнить Анатолия Василевского, вся жизнь которого была посвящена джазу, без которого сегодня нельзя представить историю казанской джазовой сцены», – рассказал «Татар-информу» пресс-агент мероприятия Леонид Иванов.

Музыкальную программу-мемуар составят друзья, коллеги, ведущие джазовые музыканты Казани и Москвы, студенты вузов, ученики музыкальных школ: джаз-оркестр «Фантазия» под управлением Юрия Щербакова, симфо-джаз-оркестр детской музыкальной школы № 16 имени Олега Лундстрема под управлением Александра Козлова, фортепианный ансамбль «Импровиз-рояль» под управлением Александра Маклыгина, Владимир Чигарев и группа Jive под управлением Валерия Короткова. А также Ольга Скепнер и Ruden Jazz Ban под управлением Андрея Руденко, Лилия Чугунова и джаз-трио Just Friends под управлением Олега Солодовникова, Эдуард Туманский и «Доктор Jazz » под управлением Владимира Штеймана и специальный гость из Москвы – трио Евгения Борца.

Кроме того во время концертного вечера «Музыкальное приношение» будет презентована новая дополненная книга об Анатолии Василевском – «Анатолий Василевский: Рыцарь свингующего времени», с литературным словом выступят друзья аксакала казанского джаза Игорь Зисер, Лев Шер.